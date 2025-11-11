يحق لأي لاعب الاحتراف.. علاء نبيل يعلن مفاجأة للاعبي منتخب مصر تحت 17 سنة



أعلن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن مفاجأة تخص اللاعبين المصريين الذين لم يُكملوا 18 عامًا.

وقال نبيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أوضة اللبس”، إن اتحاد الكرة تلقى قرارًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بأنه يحق لأي لاعب لم يُكمل 18 عامًا الانتقال إلى أي نادٍ آخر داخل مصر أو خارجها.

وأضاف: “الجمهور المصري أصبح يحفظ أسماء لاعبي منتخب 2008، وهذا يسعدني لأنه دليل على النجاح والاهتمام الكبير بالفريق”.

وتابع: “هناك اهتمام غير مسبوق بمنتخب الشباب، و12 عضوًا من الاتحاد الدولي حضروا لمتابعة مباراة مصر وإنجلترا اليوم”.

واختتم: “الإعداد الجيد والاهتمام والتطوير هي الأسس الحقيقية لبناء أجيال جديدة قوية لكرة القدم المصرية”.