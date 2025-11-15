بمبلغ ضخم .. مانشستر سيتي يسعى لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، في فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقًا لموقع "fichajes " فإن بيلينجهام يعد الخيار الأمثل بالنسبة لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لتجديد خط الوسط وتعزيز تشكيلة الفريق.

وأضاف أن إدارة مانشستر سيتي لديها استعداد لتقديم عرض يقترب من 150 مليون يورو، خاصة أن السيتي لديه قناعة أن بيلينجهام يمكن أن يكون القطعة الرئيسية التي تحول خط وسط الفريق.

مانشستر سيتي يسعى لضم نجم ريال مدريد

وأشار الموقع إلى أن وضع ريال مدريد الحالى يشير لتعقيد فرص بيلينجهام في البقاء، فضلا عن علاقته المتوترة مع تشابي ألونسو المدير الفنى للفريق، وكان أداؤه هذا الموسم أقل من مستواه فى الموسم الأول، ما يفتح الباب أمام احتمال انتقاله.

واختتم أن مانشستر سيتي يسعى لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق رغبات جوارديولا وتعزيز صفوفه قبل نهاية الموسم.