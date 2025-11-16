قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
الاتحاد المصري للجولف يستأنف "سلسلة جولف مصر" بالشراكة مع “مينا تور”

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أعلن الاتحاد المصري للجولف عن توقيع شراكة استراتيجية مع مينا تور (MENA Golf Tour) لاستضافة واستئناف بطولة سلسلة جولف مصر (Egypt Golf Series). تتضمن السلسلة أربع بطولات متتالية، من المقرر إقامتها في عدد من الملاعب المصرية ذات المستوى العالمي، بدءًا من يناير 2026.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية لكل بطولة نحو 100 ألف دولار أمريكي، وتمنح نتائج هذه البطولات نقاطًا ضمن التصنيف العالمي الرسمي للجولف للمحترفين(OWGR) ، بالإضافة إلى نقاط التصنيف العالمي للهواة (WAGR) للاعبي النخبة من الهواة.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف: “يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتطوير مسارات واضحة للاعبين المصريين، تمكنهم من المنافسة دوليا والسعي نحو التأهل للأولمبياد.”

وتابع: “اخترنا الشراكة مع مينا تور لأنها البطولة الرسمية الوحيدة المعتمدة ضمن التصنيف العالمي الرسمي للجولف التي تأسست ويقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

وأضاف طلعت: “ هدفنا هو تمهيد الطريق أمام لاعبينا للانطلاق الى العالمية، ومن ثم تحقيق المشاركة الأولمبية. ولتحقيق ذلك، يحتاج لاعبونا إلى اكتساب خبرة دولية وجمع نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف، وتفخر شراكتنا مع مينا تور بأنها تحقق هذا الهدف بامتياز.”

وتقام " سلسلة جولف مصر " على مدار 4 أسابيع متتالية، وذلك من 19 يناير إلى 5 فبراير 2026. ويتيح هذا التوقيت المتتابع للاعبين فرصة المنافسة المكثفة. وسيعلن الاتحاد المصري للجولف عن أسماء الملاعب المصرية الأربعة المستضيفة للبطولات رسميًا في 24 نوفمبر الجاري.

من جانبه، وصف كيث ووترز، رئيس ومفوض "مينا تور" ، هذه الشراكة بأنها "لحظة تاريخية" للبطولة، مشيرًا إلى ان جذور رياضة الجولف في مصر تمتد إلى القرن التاسع عشر عندما تم بناء أول الملاعب فيها. واضاف : “لدينا قاعدة عضوية متنوعة للغاية تضم لاعبين من أكثر من 80 دولة، وجميعهم متحمسون للمشاركة في سلسلة جولف مصر.”

كما أشار ووترز  إلى أن هذا التنوع العالمي سيساهم في الترويج لاسم مصر كوجهة عالمية رئيسية للجولف، لما تتمتع به من مرافق وملاعب عالمية المستوى، أجواء مشمسة ومناخ مثالي على مدار العام، مواقع تاريخية وثقافية فريدة.

وتشكل "سلسلة جولف مصر" جزءا محوريا من جدول مينا تور لموسم 2025-2026 الذي يضم 12 بطولة تقام في البرتغال ومصر والمغرب والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

ليلى علوى
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
