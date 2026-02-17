قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
هل يجوز للحامل الإفطار خلال شهر رمضان؟.. الإفتاء تحدد الشروط
عضو بالحزب الجمهوري: إسرائيل تفرض سياساتها وتوجهاتها على إدارة ترامب
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال مباراة هوكي بأمريكا
احتراما للاعبين الصائمين.. البريميرليج يتخذ قرارا رسميا يخص شهر رمضان
رابطة الأندية تحسم الجدل حول تأجيل مباريات أول أيام رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة النبي صموئيل

إصابة فلسطـ.يني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة النبي صموئيل
إصابة فلسطـ.يني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة النبي صموئيل
قسم التوك شو

أعلنت محافظة القدس عن إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة النبي صموئيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 قرار الاحتلال في الضفة الغربية

وكان قد كشف عبد الله صيام نائب محافظ القدس، تفاصيل قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع حدود القدس وتسجيل أراضي الضفة هندسة إسرائيلية جديدة تفتح باب التصعيد.

وقال عبد الله صيام نائب محافظ القدس، إن قرار الاحتلال في الضفة الغربية هدفه قتل أي حلم قائم على إقامة دولة فلسطينية، مضيفا أن هذه الاجراءات بها تجاوز قانوني تتطلب موقف دولي واضح وقوي.


وتابع عبد الله صيام نائب محافظ القدس، أن لابد من موقف دولي تجاه إجراءات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، مستدركا أن الاحتلال يسعى إلى ضم مستوطنات جديدة وعزل بعض المحافظات الفلسطينية.


وأشار عبد الله صيام نائب محافظ القدس، إلى أن المواطن الفلسطيني يتمسك بأرضه رغم كل ما يحدث بشكل يومي من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدا أن المواطن الفلسطيني يرفض إجباره على التهجير من أرضه.

محافظة القدس فلسطين مستوطنين النبي صموئيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة في المنيا

سائق سوهاج

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي سائق على سيدة بسبب الأجرة في سوهاج

المتهمين

القبض على أجانب تعدوا على صاحب صالون حلاقة بأسلحة بيضاء بالجيزة

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد