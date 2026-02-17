أعلنت محافظة القدس عن إصابة فلسطيني جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة النبي صموئيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قرار الاحتلال في الضفة الغربية

وكان قد كشف عبد الله صيام نائب محافظ القدس، تفاصيل قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع حدود القدس وتسجيل أراضي الضفة هندسة إسرائيلية جديدة تفتح باب التصعيد.

وقال عبد الله صيام نائب محافظ القدس، إن قرار الاحتلال في الضفة الغربية هدفه قتل أي حلم قائم على إقامة دولة فلسطينية، مضيفا أن هذه الاجراءات بها تجاوز قانوني تتطلب موقف دولي واضح وقوي.



وتابع عبد الله صيام نائب محافظ القدس، أن لابد من موقف دولي تجاه إجراءات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، مستدركا أن الاحتلال يسعى إلى ضم مستوطنات جديدة وعزل بعض المحافظات الفلسطينية.



وأشار عبد الله صيام نائب محافظ القدس، إلى أن المواطن الفلسطيني يتمسك بأرضه رغم كل ما يحدث بشكل يومي من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدا أن المواطن الفلسطيني يرفض إجباره على التهجير من أرضه.