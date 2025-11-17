قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية في بداية جلسة اليوم الإثنين، موجة صعود جماعية لمعظم مؤشراتها، استمرارًا لحالة التحسن التي اختتمت بها تداولات أمس.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة

صعود مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.35% مسجلًا 41357 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.52% ليصل إلى 51224 نقطة.

زيادة مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.44% مسجلًا 18701 نقطة.

ارتفاع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.96% ليصل إلى 4535 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.8% ليصل إلى 12293 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.82% ليصل إلى 16400 نقطة.

نمو مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% عند 4374 نقطة.

تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى 17248 نقطة.

تأتي هذه التحركات وسط حالة من النشاط النسبي في السوق، مدفوعة بتحسن مستويات السيولة وعودة شهية المستثمرين للتداول مع بداية الأسبوع.

البورصة المصرية المؤشرات صعود إيجي إكس المستثمرين

