سفير مصر في اليابان: شراكة القاهرة الاستراتيجية مع طوكيو حققت طفرة نوعية منذ 2023

أكد السفير راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان، قوة العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة نوعية منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2023.. مشيراً إلى أن هذا الإطار يمثّل أساساً لتعزيز التنسيق في مختلف القضايا الدولية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي، ودعم السلم والأمن، وتعزيز قدرات النظام متعدد الأطراف، وهي جميعها مبادئ أساسية تستند إليها الروابط بين القاهرة وطوكيو.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع السفير كازوهيكو ناكامورا مساعد وزير الخارجية والمستشار القانوني لوزارة الخارجية اليابانية، في إطار الديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات المصرية اليابانية، وحرص السفارة على توسيع قنوات الحوار بين وزارتي خارجية البلدين.



من جانبه.. استعرض مساعد وزير الخارجية الياباني نتائج مشاوراته الأخيرة في القاهرة مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والمعاهدات، مؤكداً أنها عكست تقارباً كبيراً في الرؤى بين البلدين إزاء عدد من الملفات القانونية المهمة، والتي تستدعي استمرار التنسيق.



ورحب السفير المصري، باستمرار هذه الآلية سواء في طوكيو أو القاهرة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدعم الحوار القانوني الدولي.



كما تناول الاجتماع التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الإتربي الجهود المصرية الدؤوبة لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر قريباً، وذلك انطلاقاً من مخرجات قمة السلام في شرم الشيخ، وترحيب مصر الدائم بدور اليابان النشط والإيجابي في المنطقة.

