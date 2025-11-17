قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
الزوجة الشابة تروي صدمة ليلة هـ تك عرضها على سرير مستشفى عين شمس
الرئيس السيسي يعلق على الأحداث التى وقعت في بعض الدوائر الانتخابية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير مصر في اليابان: شراكة القاهرة الاستراتيجية مع طوكيو حققت طفرة نوعية منذ 2023

السفير راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان
السفير راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان
أ ش أ

أكد السفير راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان، قوة العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة نوعية منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية عام 2023.. مشيراً إلى أن هذا الإطار يمثّل أساساً لتعزيز التنسيق في مختلف القضايا الدولية، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي، ودعم السلم والأمن، وتعزيز قدرات النظام متعدد الأطراف، وهي جميعها مبادئ أساسية تستند إليها الروابط بين القاهرة وطوكيو. 


جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري مع السفير كازوهيكو ناكامورا مساعد وزير الخارجية والمستشار القانوني لوزارة الخارجية اليابانية، في إطار الديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات المصرية اليابانية، وحرص السفارة على توسيع قنوات الحوار بين وزارتي خارجية البلدين.


من جانبه.. استعرض مساعد وزير الخارجية الياباني نتائج مشاوراته الأخيرة في القاهرة مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القانونية والمعاهدات، مؤكداً أنها عكست تقارباً كبيراً في الرؤى بين البلدين إزاء عدد من الملفات القانونية المهمة، والتي تستدعي استمرار التنسيق. 


ورحب السفير المصري، باستمرار هذه الآلية سواء في طوكيو أو القاهرة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدعم الحوار القانوني الدولي.


كما تناول الاجتماع التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الإتربي الجهود المصرية الدؤوبة لاستدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، والإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر قريباً، وذلك انطلاقاً من مخرجات قمة السلام في شرم الشيخ، وترحيب مصر الدائم بدور اليابان النشط والإيجابي في المنطقة.
 

السفير راجي الإتربي سفير مصر لدى اليابان قوة العلاقات الثنائية الشراكة الاستراتيجية عام 2023 مختلف القضايا الدولية احترام القانون الدولي دعم السلم والأمن السفير كازوهيكو ناكامورا مساعد وزير الخارجية والمستشار القانوني لوزارة الخارجية اليابانية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى
بعد اعتذرها لـ دينا الشربينى..5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبرى

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

