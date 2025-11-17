الحسابات الفلكية تحدد الجمعة متمم جمادى الأولى والسبت بداية الشهر الجديد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي يعدها مركز بحوث الشمس بالمعهد.

واوضحت الحسابات الفلكية، أن هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:48 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 20 نوفمبر 2025.

وتشير الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب يوم الرؤية قبل غروب الشمس في عدد من المدن على النحو التالي:

في مكة المكرمة يغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 4 دقائق.

في القاهرة يغرب قبلها بـ 10 دقائق.

وفي باقي محافظات الجمهورية تتراوح فترة غروب القمر قبل الشمس بين 4 و10 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيغرب القمر قبل غروب الشمس بفترات تتراوح بين دقيقتين و19 دقيقة، باستثناء:

الخرطوم (السودان) وعدن (اليمن) حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

بينما يغرب الهلال بعد غروب الشمس في كل من داكار (السنغال)، نواكشوط (موريتانيا)، مقديشيو (الصومال)، وجاكرتا (إندونيسيا) بفترات تتراوح بين 2 و7 دقائق.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، فإن يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 سيكون المتمم لشهر جمادى الأولى 1447هـ.

وعليه تكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ فلكياً يوم السبت 22 نوفمبر 2025.