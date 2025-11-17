مقـ.تل 3 عناصر وإصابة ضابط شرطة.. الداخلية تعلن القضاء على تشكيل عصابي خطر بسوهاج

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصطفى الرماح

نجحت الأجهزة الأمنية فى القضاء على تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج وإصابة ضابط شرطة.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج يضم (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن المشدد والسجن المؤبد فى جنايات "شروع فى قتل ،سرقة بالإكراه – خطف - سلاح نارى وإستعراض قوة" ) ، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى جنايتى " خطف وسرقة بالإكراه –إطلاق أعيرة نارية على أحد أفراد الشرطة".

عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وإستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".. وضبط بحوزتهم (6 قطع سلاح نارى "3 بنادق آلية ، 3 بنادق خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

