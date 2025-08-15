سقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق في كوم أمبو بأسوان

شهدت عدد من المناطق بمدينة كوم أمبو شمال أسوان سقوط أمطار خفيفة فى الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة.

وكان قد كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية برفع درجة الإستعداد تحسباً لفرص سقوط الأمطار ، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث أظهرت الصور الجوية ظهور سحب رعدية قادمة من محافظة البحر الأحمر فى إتجاه شمال شرق محافظة أسوان ، قد تمتد إلي شمال ووسط المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ، وكافة الجهات المعنية ، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة ، خاصة على الطرق السريعة والمرور ، والتخلص من أى آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولاً بأول.

أمطار خفيفة

والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع ، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها كمعسكرات إيواء عند الحاجة إليها.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بآخذ الحيطة والحذر ، خاصة أثناء الرحلات النيلية المراكب الشراعية والموتور ، وأيضا قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية ، والإلتزام بالسرعات المقررة ، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية ، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار ، مع تجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة ، وكذا عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة والصحة العامة من أى أضرار .

ووجه المحافظ إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتطهير الكامل للمخرات والبرابخ ، والتى تضم 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية ، على أن يتم بالتوازى التنسيق بين كافة الجهات بحيث يتم تحديد أنساق لأسلوب الدفع والتعامل وفقاً لخطة مركز السيطرة فى حالة حدوث أمطار أو سيول لتحقيق التنظيم الجيد فيما بينها .