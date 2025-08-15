قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل حبس البلوجر أم عدي
مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام
مفتي الجمهورية: "إسرائيل الكبرى" أكذوبة سياسية لا أساس لها من الواقع وخرافة قديمة
التعاون الإسلامي تدين خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025
دعاء للميت ليلة الجمعة.. 30 كلمة تشفع لمن رحلوا
أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025
عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات
محافظات

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم من بين الأساتذة العاملين بالكلية، وذلك اعتبارًا من  الخميس 14 أغسطس وحتى الخميس 21 أغسطس 2025.  

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين، فى بيان صحفى، أن التقديم يتم شخصيًا أو من خلال من ينوب عن المتقدم بموجب توكيل رسمى، وذلك بمكتب رئيس الجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. 

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 21 أغسطس، يعقبها فتح باب الطعون لمدة يومين (24 و25 أغسطس)، على أن تُعلن القائمة النهائية يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.   

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير الكفاءة والشفافية والرؤية التطويرية، مشددًا على السعى لاختيار قيادة أكاديمية تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالكلية، وتضع الطالب والبحث العلمى فى صدارة الأولويات، مع الإسهام فى دفع مسيرة الجامعة نحو التميز والاعتماد المؤسسى.

كما أشار إلى أن شروط الترشح تتضمن تقديم طلب باسم رئيس الجامعة، وبيان حالة وظيفية حديث، والسيرة الذاتية، وخطة استراتيجية لتطوير الكلية، بجانب شهادة قانونية من الشئون القانونية بالجامعة، وصورة من بطاقة الرقم القومى، و(6) صور شخصية حديثة.

هذا ونظرا لارتفاع درجات الحرارة بمحافظة أسوان حاجز الـ49 درجة مئوية، اتخذت جامعة أسوان قراراً عاجلاً لحماية منسوبيها من موجة الطقس القاسية. 

فقد أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان السماح بانصراف العاملين قبل مواعيد العمل الرسمية بساعة كاملة، في خطوة تهدف لتجنب تعرضهم لضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن القرار جاء في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة وحرصها على صحة وسلامة جميع العاملين، مؤكدا أن سلامة الإنسان تأتي قبل أي اعتبار، وارتفاع الحرارة بهذا الشكل يمثل خطراً حقيقياً، لذلك كان من واجبنا اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية فوراً لتوفير بيئة عمل آمنة قدر الإمكان.

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

أحمد فؤ

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس ليلة حزينة عاشها في حرب أكتوبر

أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم عن مشاركته في حرب أكتوبر: كنا رايحين نحرر أرضنا

إبراهيم صلاح

إبراهيم صلاح: في آخر موسم لي كلاعب قررت أعد نفسي للتدريب

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

