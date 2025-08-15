فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم من بين الأساتذة العاملين بالكلية، وذلك اعتبارًا من الخميس 14 أغسطس وحتى الخميس 21 أغسطس 2025.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين، فى بيان صحفى، أن التقديم يتم شخصيًا أو من خلال من ينوب عن المتقدم بموجب توكيل رسمى، وذلك بمكتب رئيس الجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

ومن المقرر إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 21 أغسطس، يعقبها فتح باب الطعون لمدة يومين (24 و25 أغسطس)، على أن تُعلن القائمة النهائية يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن عملية الاختيار ستتم وفق معايير الكفاءة والشفافية والرؤية التطويرية، مشددًا على السعى لاختيار قيادة أكاديمية تمتلك رؤية واضحة للنهوض بالكلية، وتضع الطالب والبحث العلمى فى صدارة الأولويات، مع الإسهام فى دفع مسيرة الجامعة نحو التميز والاعتماد المؤسسى.

جامعة أسوان

كما أشار إلى أن شروط الترشح تتضمن تقديم طلب باسم رئيس الجامعة، وبيان حالة وظيفية حديث، والسيرة الذاتية، وخطة استراتيجية لتطوير الكلية، بجانب شهادة قانونية من الشئون القانونية بالجامعة، وصورة من بطاقة الرقم القومى، و(6) صور شخصية حديثة.

هذا ونظرا لارتفاع درجات الحرارة بمحافظة أسوان حاجز الـ49 درجة مئوية، اتخذت جامعة أسوان قراراً عاجلاً لحماية منسوبيها من موجة الطقس القاسية.

فقد أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان السماح بانصراف العاملين قبل مواعيد العمل الرسمية بساعة كاملة، في خطوة تهدف لتجنب تعرضهم لضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن القرار جاء في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة وحرصها على صحة وسلامة جميع العاملين، مؤكدا أن سلامة الإنسان تأتي قبل أي اعتبار، وارتفاع الحرارة بهذا الشكل يمثل خطراً حقيقياً، لذلك كان من واجبنا اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية فوراً لتوفير بيئة عمل آمنة قدر الإمكان.