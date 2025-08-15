تنتهي اليوم.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الطقس.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي اليوم، ومع بداية الأسبوع المقبل غدا السبت تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف، لتسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد لمدة أسبوع مقبل لن تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة تأثر البلاد بالفاصل المداري القادم من شمال السودان.

ونصحت «غانم» المصطافين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء القبعات واستخدام الشماسي على الشواطئ، مؤكدة أن الأجواء في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستظل صيفية معتدلة ليلًا، بينما تظل شديدة الحرارة في البحر الأحمر رغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الانخفاضات في درجات الحرارة بشكل واضح ستكون من الغد، وأن البلاد ستشهد استمرارا في ارتفاع الرطوبة، وأن الأسبوع المقبل لن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.