قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة
مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة
قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر
إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي
القاهرة الإخبارية: موسكو تتمسك بشروطها ولا تنوي التنازل في الملف الأوكراني
قرار من فيريرا وإدارة الكرة بشأن تدعيم هجوم الزمالك
هيدي كرم تثير الجدل بفستان لافت.. صور
نسرين طافش تتألق في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد
سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن | فيديو
إعلام عبري: ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة
ترامب طلب من نتنياهو تسريع العمليات العسكرية في غزة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الأرصاد تنظم دورة تدريبية لمجموعة من المتدربين السعوديين

هيئة الأرصاد
هيئة الأرصاد
نورهان خفاجي

نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممثلة في مركز القاهرة الإقليمي للتدريب المعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "فني أرصاد جوية" لعدد من المتدربين من المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي ونقل الخبرات الفنية.

يهدف البرنامج، الذي يمتد لمدة 26 أسبوعًا، إلى إعداد وتأهيل كوادر فنية قادرة على التنبؤ بالأحوال الجوية ورصد الظواهر المناخية، تمهيدًا لمنحهم رخصة العمل كـ"فني أرصاد جوية مبتدئ".

ويتضمن التدريب مزيجًا من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في محطات الرصد، إضافة إلى التدريب على أسس علم الأرصاد الجوية، وطرق تحليل البيانات المناخية، وآليات إعداد التقارير اليومية والنشرات الجوية.

وفي هذا السياق، صرّح الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن " هذا البرنامج التدريبي يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة العنصر البشري العامل في مجال الرصد الجوي على المستويات كافة، وإعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير الفنية والعلمية، فضلًا عن منحهم رخصة معتمدة دوليًا تؤهلهم للعمل في جميع المجالات التي تتطلب متابعة الأحوال الجوية ورصد عناصر الطقس بدقة واحترافية."

وأكد طاحون أن الهيئة تسعى من خلال مثل هذه البرامج إلى دعم مجالات التعاون المشترك مع الدول العربية، وتبادل الخبرات في التخصصات المرتبطة بعلوم الأرصاد الجوية ومراقبة الظواهر المناخية.

هيئة الأرصاد التنبؤات الجوية وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة

خطبة الجمعة اليوم مكتوبة كاملة.. اطلع عليها الآن

دعاء الحر الشديد يوم الجمعة

دعاء الحر الشديد يوم الجمعة.. اللهم أجرنا من حر جهنم

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الأزهر يدين تصريحات مسئولي الاحتلال غير المسؤولة حول وهم «إسرائيل الكبرى»

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد