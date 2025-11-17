ألفت عمر لصدى البلد: التمثيل اختارني ودائما أشعر بالرغبة في التطور.. فيديو

أكدت الفنانة ألفت عمر أن دخولها عالم التمثيل لم يكن مجرد صدفة، بل شعرت منذ بداياتها أن التمثيل هو الذي اختارها قبل أن تتخذه مسارًا لحياتها الفنية.

وقالت ألفت عمر، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد إنها تعشق التمثيل بكل تفاصيله، معتبرة أنه مساحة تمنحها القدرة على التعبير عن مشاعر وتجارب مختلفة، وتُشعرها دائمًا بالشغف والرغبة في التطور.

وأضافت أن كل تجربة فنية تمر بها تسهم في صقل موهبتها وتدفعها لتقديم الأفضل لجمهورها، مؤكدة أن لديها مشاريع جديدة تعمل عليها وسيتم الإعلان عنها قريبًا.



ألفت عمر، بدأت مشوارها الفني منذ سنوات، واشتهرت بتقديم أدوار متنوعة تجمع بين الدراما والكوميديا. منذ بداياتها، شعرت أن التمثيل هو شغفها الحقيقي، وأنه المجال الذي يتيح لها التعبير عن مشاعر وتجارب مختلفة.

تميزت بأدوارها الواقعية والعاطفية، وحرصت على اختيار أعمال تعكس تنوع شخصياتها وقدرتها على التكيف مع متطلبات كل دور. كما تهتم بالمشاريع الفنية التي تحمل رسائل واضحة وتترك أثرًا لدى الجمهور.

https://youtube.com/shorts/rEvoBJgn5W0?si=ESH7WyL2kh_aP_eK