الأرصاد توجه نصيحة هامة للمصطافين بشأن حرارة الشمس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة شديدة الحرارة، بلغت ذروتها الأربعاء والخميس، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تسبب في أجواء مشمسة وحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض، ما رفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

درجات الحرارة

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية عظمى، بينما سجلت محافظات الصعيد، خاصة أسوان والأقصر، ما بين 48 و49 درجة خلال ذروة الموجة.

نسب الرطوبة المرتفعة

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات، خاصة في المناطق الساحلية التي تتجاوز فيها الرطوبة 90%.

وأضافت أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي اليوم، ومع بداية الأسبوع المقبل غد السبت تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف، لتسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة تأثر البلاد بالفاصل المداري القادم من شمال السودان.

ونصحت «غانم» المصطافين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء القبعات واستخدام الشماسي على الشواطئ، مؤكدة أن الأجواء في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستظل صيفية معتدلة ليلًا، بينما تظل شديدة الحرارة في البحر الأحمر رغم الانخفاض التدريجي في الدرجات.