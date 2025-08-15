قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد توجه نصيحة هامة للمصطافين بشأن حرارة الشمس

مصيف
مصيف
محمد البدوي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة شديدة الحرارة، بلغت ذروتها الأربعاء والخميس، نتيجة امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تسبب في أجواء مشمسة وحبس الهواء الساخن قرب سطح الأرض، ما رفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

درجات الحرارة 

وأوضحت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم الجمعة يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية عظمى، بينما سجلت محافظات الصعيد، خاصة أسوان والأقصر، ما بين 48 و49 درجة خلال ذروة الموجة.

نسب الرطوبة المرتفعة

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات، خاصة في المناطق الساحلية التي تتجاوز فيها الرطوبة 90%.

وأضافت أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي اليوم، ومع بداية الأسبوع المقبل غد السبت تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف، لتسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية، كما توقعت سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة تأثر البلاد بالفاصل المداري القادم من شمال السودان.

ونصحت «غانم» المصطافين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء القبعات واستخدام الشماسي على الشواطئ، مؤكدة أن الأجواء في المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستظل صيفية معتدلة ليلًا، بينما تظل شديدة الحرارة في البحر الأحمر رغم الانخفاض التدريجي في الدرجات.

الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة درجة الحرارة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

المتهمين

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

ترشيحاتنا

اجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفير محمود كارم: الاستثمار في الشباب يمثّل قوة لتجديد بنية حقوق الإنسان

ديارنا

مد معرض ديارنا للحرف اليدوية بديوان التضامن الاجتماعي حتي الإثنين

بالصور

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد