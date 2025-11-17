قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
رياضة

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية التي تقام مساء اليوم.

توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

وكتب إبراهيم عبد الجواد ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما توقعاتك لمباراة مصر والرأس الأخضر الودية اليوم؟".

اتحاد كاب فيردي: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال.. وغياب صلاح لن يؤثر على قوة مصر

وتحدث باولو سانتوس، نائب رئيس اتحاد كاب فيردي لكرة القدم، عن استعدادات منتخب بلاده للمواجهات المقبلة أمام منتخب مصر، مؤكدًا أن الفريقين سيجهزان نفسيهما فنيًا بشكل قوي قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وقال سانتوس، في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة " cbc": إن كاب فيردي واجهت مصر مرتين في العام الماضي، وهو ما يمنح الجهازين الفنيين خبرة إضافية قبل المواجهة المرتقبة. 

وأكد أن المدربين في المنتخبين سيعملون على وضع أفضل استراتيجية لتقديم أداء قوي يليق بالحدث القاري.

وفي تعليقه على غياب محمد صلاح، أوضح سانتوس أن اللاعب نجم كبير ويتمتع بإمكانات خاصة، لكنه شدد على أن منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض أي غياب، مشيرًا إلى أن أي لاعب في المنتخب يمكنه أداء نفس الدور على أكمل وجه داخل الملعب.

وكشف سانتوس أن منتخب كاب فيردي لم ينجح في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لكنه يستعد بقوة للمشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الكرة في كاب فيردي تتطور بشكل ملحوظ داخل القارة الإفريقية.

وأتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الهدف هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم القادم من خلال العمل الجاد والاستعداد الجيد.

منتخب مصر الاهلي الراس الاخضر الزمالك ابراهيم عبد الجواد

