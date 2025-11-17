قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد فني: فيلم السلم والثعبان كان هيحقق نجاحًا أكبر باسم مختلف
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
مينا ماهر للراحل محمد صبري: بحبك يا كونت ودايماً فاكرك وقصاد عينى

مينا ماهر
مينا ماهر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر منشوراً بشأن الراحل نجم الزمالك السابق محمد صبري.

عزاء محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شوفت بقى ان كل الناس بتحبك. كله نسى الاهلى و الزمالك و كان موجود عشان هيفتقدوك!
نفسى بس كنت تشوف ده بعينك و حب الدنيا كلها ليك قبل ما تمشى يا كونت !!
كله انهردة كان موجود عشانك لاعيبة كورة و سفراء و وزراء و كباتن 
انت متتعوضش يا صبرى!
عمرى ما هنساك يا حبيبي ولا هنسى وقفتك جنبى و معايا 
بحبك يا كونت و ديماً فاكرك و قصاد عينى 
و متقلقش هذاكر اكتر و اكتر قبل الهوا عشان احاول بس اوصل اكون شبهك ".

ياسر ريان: عزاء محمد صبري مشهد لا ينسى.. والراحل لم يحصل على حقه في الملاعب

وكان قد أعرب ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، مؤكدًا أن الراحل كان إنسانًا طيبًا ومحبًا لزملائه، وأحد أبرز المواهب التي لم تنل حقها الكامل داخل الملاعب.

وأضاف ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مشهد عزاء محمد صبري سيظل من اللحظات التي لا تُنسى، بعدما شهد حضورًا واسعًا من مختلف أطياف الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا الالتفاف يعكس مكانة صبري الكبيرة في قلوب الجميع.

وناشد ياسر ريان كافة محبي الراحل والمهتمين بالشأن الرياضي بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء محمد صبري، تقديرًا لما قدمه اللاعب طوال مسيرته واحترامًا لإرثه داخل كرة القدم المصرية.

