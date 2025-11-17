مينا ماهر للراحل محمد صبري: بحبك يا كونت ودايماً فاكرك وقصاد عينى

شارك الإعلامي مينا ماهر منشوراً بشأن الراحل نجم الزمالك السابق محمد صبري.

عزاء محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"شوفت بقى ان كل الناس بتحبك. كله نسى الاهلى و الزمالك و كان موجود عشان هيفتقدوك!

نفسى بس كنت تشوف ده بعينك و حب الدنيا كلها ليك قبل ما تمشى يا كونت !!

كله انهردة كان موجود عشانك لاعيبة كورة و سفراء و وزراء و كباتن

انت متتعوضش يا صبرى!

عمرى ما هنساك يا حبيبي ولا هنسى وقفتك جنبى و معايا

بحبك يا كونت و ديماً فاكرك و قصاد عينى

و متقلقش هذاكر اكتر و اكتر قبل الهوا عشان احاول بس اوصل اكون شبهك ".

ياسر ريان: عزاء محمد صبري مشهد لا ينسى.. والراحل لم يحصل على حقه في الملاعب

وكان قد أعرب ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، مؤكدًا أن الراحل كان إنسانًا طيبًا ومحبًا لزملائه، وأحد أبرز المواهب التي لم تنل حقها الكامل داخل الملاعب.

وأضاف ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مشهد عزاء محمد صبري سيظل من اللحظات التي لا تُنسى، بعدما شهد حضورًا واسعًا من مختلف أطياف الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا الالتفاف يعكس مكانة صبري الكبيرة في قلوب الجميع.

وناشد ياسر ريان كافة محبي الراحل والمهتمين بالشأن الرياضي بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء محمد صبري، تقديرًا لما قدمه اللاعب طوال مسيرته واحترامًا لإرثه داخل كرة القدم المصرية.