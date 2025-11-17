قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أصول وتربية ورجولة.. إعلامي يشيد بموقف سيد عبد الحفيظ في عزاء محمد صبري

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ موقف اللاعب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع أبناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق في عزاء والدهم.

سيد عبد الحفيظ في عزاء محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معادن الناس بتبان في الشدة والصعوبات اللي زي دي .. مش في اراءها وإنتماءاتها الكروية 

هنا بتبان الاصول والتربية والرجولة .. هنا بتظهر قيمة انسانيتك الحقيقية وإن فطرتك سليمة ".

وتابع:" عمري ما هدي الكورة اكتر من حجمها ولا اهميتها لاني عارف إن العالم براها اكبر بكتير

والانسان برا الكورة حاجة اكبر بكتير وشخصية اوسع بكتير من مجرد انتماء او رأي كروي".

واختتم :" نتمنى الناس تعرف قيمة الحاجات دي قبل ما تعصبهم في الكورة يشوههم اكتر من كده .. أصيل يا كابتن سيد .. شكراً ليك حقيقي".

ياسر ريان: عزاء محمد صبري مشهد لا ينسى..

وكان قد أعرب ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، مؤكدًا أن الراحل كان إنسانًا طيبًا ومحبًا لزملائه، وأحد أبرز المواهب التي لم تنل حقها الكامل داخل الملاعب.

وأضاف ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مشهد عزاء محمد صبري سيظل من اللحظات التي لا تُنسى، بعدما شهد حضورًا واسعًا من مختلف أطياف الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا الالتفاف يعكس مكانة صبري الكبيرة في قلوب الجميع.

وناشد ياسر ريان كافة محبي الراحل والمهتمين بالشأن الرياضي بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء محمد صبري، تقديرًا لما قدمه اللاعب طوال مسيرته واحترامًا لإرثه داخل كرة القدم المصرية.

سيد عبد الحفيظ محمد صبري الاهلي الزمالك مينا ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

سقوط 15 تاجر سجائر يتلاعبون في الأسعار بالغربية

ضبط متهمين

ضبط شخصين مطلوبين في 51 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

أرشيفية

لامس جسدها.. زوج ضحية ممرض مستشفى عين شمس: زوجتي حكت كل حاجة |خاص

بالصور

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

شمعات الإشعال
شمعات الإشعال
شمعات الإشعال

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد