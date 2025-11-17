أصول وتربية ورجولة.. إعلامي يشيد بموقف سيد عبد الحفيظ في عزاء محمد صبري

أشاد الإعلامي مينا ماهر بـ موقف اللاعب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مع أبناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق في عزاء والدهم.

سيد عبد الحفيظ في عزاء محمد صبري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معادن الناس بتبان في الشدة والصعوبات اللي زي دي .. مش في اراءها وإنتماءاتها الكروية

هنا بتبان الاصول والتربية والرجولة .. هنا بتظهر قيمة انسانيتك الحقيقية وإن فطرتك سليمة ".

وتابع:" عمري ما هدي الكورة اكتر من حجمها ولا اهميتها لاني عارف إن العالم براها اكبر بكتير

والانسان برا الكورة حاجة اكبر بكتير وشخصية اوسع بكتير من مجرد انتماء او رأي كروي".

واختتم :" نتمنى الناس تعرف قيمة الحاجات دي قبل ما تعصبهم في الكورة يشوههم اكتر من كده .. أصيل يا كابتن سيد .. شكراً ليك حقيقي".

ياسر ريان: عزاء محمد صبري مشهد لا ينسى..

وكان قد أعرب ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري، مؤكدًا أن الراحل كان إنسانًا طيبًا ومحبًا لزملائه، وأحد أبرز المواهب التي لم تنل حقها الكامل داخل الملاعب.

وأضاف ريان في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن مشهد عزاء محمد صبري سيظل من اللحظات التي لا تُنسى، بعدما شهد حضورًا واسعًا من مختلف أطياف الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا الالتفاف يعكس مكانة صبري الكبيرة في قلوب الجميع.

وناشد ياسر ريان كافة محبي الراحل والمهتمين بالشأن الرياضي بضرورة الوقوف إلى جانب أبناء محمد صبري، تقديرًا لما قدمه اللاعب طوال مسيرته واحترامًا لإرثه داخل كرة القدم المصرية.