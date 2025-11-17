الدردير يشيد بـ خوان بيزيرا:مش فاهم لحد دلوقتي إزاي ده مراحش منتخب البرازيل

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بـ نجم الزمالك اللاعب خوان بيزيرا.

خوان بيزيرا

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بصراحة مش فاهم لحد دلوقتي إزاي ده مراحش منتخب البرازيل !".

لاعب الزمالك السابق: شيكو بانزا غير سوى وخوان بيزيرا صفقة سوبر

وفي إطار اخر، أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن اختيار يانيك فيريرا لتدريب الفريق لم يكن موفقًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن صفقة خوان بيزيرا تعد "سوبر" بينما شيكو بانزا غير مستقر في أدائه.

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية : "اختيار يانيك فيريرا لم يكن موفقًا في البداية، ونحن داعمون لعبد الرؤوف، وأي شخص يتولى تدريب نادي الزمالك قادر على التتويج بالبطولات".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لاعبًا سوبر، وخوان بيزيرا هو اللاعب الوحيد بين الصفقات الجديدة الذي يستحق التواجد في الفريق".



وتابع: "شيكو بانزا لاعب جيد، لكنه غير سوي، وغير مركز في الملعب، ويتحرك أحيانًا بشكل عشوائي، وعندما يتم تغييره يشعر بالانزعاج