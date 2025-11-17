متخطيا بيليه.. كين يحقق رقما تاريخيا مع إنجلترا

حقق النجم الإنجليزي هاري كين رقمًا تاريخيًا جديدًا بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على ألبانيا بهدفين دون رد، أمس الأحد، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل هاري كين هدفي إنجلترا في الدقيقتين 74 و82.

كين يتخطي بيليه

ورفع كين عدد أهدافه الدولية مع إنجلترا إلى 78 هدفًا متجاوزًا الأسطورة البرازيلية بيليه (77 هدفًا) في قائمة الهدافين الدوليين.

ويفصل هاري كين هدفًا واحدًا لدخول قائمة أفضل 10 هدافين دوليين في تاريخ كرة القدم.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب إنجلترا صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 24 نقطة، فيما يأتي منتخب ألبانيا في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

يذكر أن منتخب إنجلترا قد حسم تأهله رسميا لنهائي كأس العالم.