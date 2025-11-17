ألمانيا تستضيف سلوفاكيا لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026

يتلقي منتخب ألمانيا مع سلوفاكيا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ريد بول أرينا”.

ألمانيا ضد سلوفاكيا

ويتسلح منتخب ألمانيا بقيادة مدربه يوليان ناجلسمان بعاملي الأرض والجمهور، لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

ويكفي منتخب ألمانيا التعادل في لقاء اليوم، لضمان التأهل المباشر إلى مونديال 2026.

ويتصدر منتخب ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، بينما يحل منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثالث بـ6 نقاط ولوكسمبورج في قاع الترتيب بدون رصيد.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب سلوفاكيا في تحقيق مفاجأة مدوية بالفوز على ألمانيا وانتزاع بطاقة الصعود.

وتلقى منتخب سلوفاكيا هزيمة وحيدة في تصفيات كأس العالم كانت أمام ألمانيا بهدفين دون رد.