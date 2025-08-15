قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه وفقا للتوقعات هذا الأسبوع كان الطقس شديد الحرارة، والتي تمثلت ذروتها في أمس وأول أمس.

درجات الحرارة اليوم

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الموجة الحارة ما زالت مستمرة حتى اليوم، ولكن درجات الحرارة اليوم ستكون بشدة أقل عن الأيام الماضية.


ولفتت إلى أن الدرجة العظمى على القاهرة اليوم من المتوقع أن تكون 38 درجة مئوية بانخفاض من حوالي درجتين أو ثلاثة عن الأيام الماضية، ولكن الموجة الحارة ما زالت مستمرة، كما تستمر أجواء رطبة شديدة الحرارة خاصة وسط النهار.

 محافظات الصعيد

وأوضحت أن أكثر المناطق تأثرا بدرجات الحرارة هي محافظات الصعيد، والتي وصلت بها قيم درجات الحرارة نحو 48 و 49 درجة مئوية خلال فترة النهار في الظل، وبالتالي تستمر معنا تلك الأجواء اليوم على أغلب المحافظات.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم درجة الحرارة اليوم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

وزير التربية والتعليم

"بعد سنتين"..موعد بدء تطبيق قرار أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

سقوط أمطار خفيفة بأسوان

سقوط أمطار خفيفة ببعض المناطق في كوم أمبو بأسوان

محافظ بورسعيد يشهد انطلاق دورة الألعاب الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية

رسالة سلام من بورسعيد الباسلة بمشاركة 10 دول عربية

جامعة أسوان

فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان

بالصور

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني

فستان صيفي.. داليا البحيري تستعرض جمالها

داليا البحيري

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

