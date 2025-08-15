تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه وفقا للتوقعات هذا الأسبوع كان الطقس شديد الحرارة، والتي تمثلت ذروتها في أمس وأول أمس.

درجات الحرارة اليوم

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الموجة الحارة ما زالت مستمرة حتى اليوم، ولكن درجات الحرارة اليوم ستكون بشدة أقل عن الأيام الماضية.



ولفتت إلى أن الدرجة العظمى على القاهرة اليوم من المتوقع أن تكون 38 درجة مئوية بانخفاض من حوالي درجتين أو ثلاثة عن الأيام الماضية، ولكن الموجة الحارة ما زالت مستمرة، كما تستمر أجواء رطبة شديدة الحرارة خاصة وسط النهار.

محافظات الصعيد

وأوضحت أن أكثر المناطق تأثرا بدرجات الحرارة هي محافظات الصعيد، والتي وصلت بها قيم درجات الحرارة نحو 48 و 49 درجة مئوية خلال فترة النهار في الظل، وبالتالي تستمر معنا تلك الأجواء اليوم على أغلب المحافظات.