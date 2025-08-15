قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصائح ذهبية لحماية المحاصيل الزراعية من موجات الحر.. فيديو
يضرب المناطق الجنوبية للوطن العربي.. مصر تحت تأثير الفاصل المداري
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
توك شو

هل تستمر الموجة الحارة للأسبوع المقبل؟.. الأرصاد تكشف

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه مع الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ووجود نسب الرطوبة يعلي الإحساس الأكبر بقيم درجات الحرارة من حوالي درجتين إلى 4 درجات باختلاف نسب الرطوبة من محافظة إلى الأخرى.

نسب الرطوبة بالمحافظات الساحلية

وأضافت أن المحافظات الساحلية دائما تكون الأعلى في نسب الرطوبة تتجاوز الـ90 و 95%، وعندما ندخل إلى المحافظات الداخلية مثل القاهرة والوجه البحري نجد الرطوبة من 80 لـ85%، ومحافظات الصعيد تكون الأقل في نسب الرطوبة.

متوسط درجات الحرارة

وأكدت أن الأجواء في المدن الساحلية اليوم من المقرر أن تكون حارة رطبة فترة النهار، كما أن متوسط درجات الحرارة من 32 لـ33 درجة، ومن الممكن أن تصل إلى 35 أو 37 درجة مئوية، ولكن تظل هي الأقل مقارنة بباقي المحافظات.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو الأخير في تلك الموجة شديدة الحرارة التي ضربت البلاد، ومع دخول المساء ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا، وبداية من الغد سيشهد انكسار لتلك الموجة.

