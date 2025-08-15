هل تستمر الموجة الحارة للأسبوع المقبل؟.. الأرصاد تكشف

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه مع الارتفاعات الملحوظة في قيم درجات الحرارة يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ووجود نسب الرطوبة يعلي الإحساس الأكبر بقيم درجات الحرارة من حوالي درجتين إلى 4 درجات باختلاف نسب الرطوبة من محافظة إلى الأخرى.

نسب الرطوبة بالمحافظات الساحلية

وأضافت أن المحافظات الساحلية دائما تكون الأعلى في نسب الرطوبة تتجاوز الـ90 و 95%، وعندما ندخل إلى المحافظات الداخلية مثل القاهرة والوجه البحري نجد الرطوبة من 80 لـ85%، ومحافظات الصعيد تكون الأقل في نسب الرطوبة.

متوسط درجات الحرارة

وأكدت أن الأجواء في المدن الساحلية اليوم من المقرر أن تكون حارة رطبة فترة النهار، كما أن متوسط درجات الحرارة من 32 لـ33 درجة، ومن الممكن أن تصل إلى 35 أو 37 درجة مئوية، ولكن تظل هي الأقل مقارنة بباقي المحافظات.

ومن المقرر أن يكون اليوم هو الأخير في تلك الموجة شديدة الحرارة التي ضربت البلاد، ومع دخول المساء ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا، وبداية من الغد سيشهد انكسار لتلك الموجة.