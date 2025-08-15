الأرصاد تعلن انكسار الموجه الحارة في هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بداية من اليوم تبدأ الكتل الهوائية تؤثر على حالة الطقس، وبداية من صباح الغد السبت سيكون هناك انكسار لتلك الموجة.

قيم درجات الحرارة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الأسبوع المقبل لن يشهد أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة حول القيم الصيفية المعتادة خلال تلك الفترة من العام.

تأثير لمنخفض جوي

وأوضحت أنه بداية من الغد سيبدأ تأثير لمنخفض جوي ليس متعمق بشكل كبير ولكن تأثيره سيؤثر علينا ويزيل تأثير المرتفع الجوي، كما أن مصادر الكتل الهوائية على سطح الأرض ستتغير، وبالتالي ستكون درجات الحرارة المتوقعة بداية من الغد 35 و 36 درجة عظمى في القاهرة الكبرى.