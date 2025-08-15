قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل
لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوان
بالإنفوجراف.. كيفية تلقي طلبات المستأجرين للحصول على شقق بديلة
موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
مهددا الأسير مروان البرغوثي.. وزير أمن الاحتلال يقتحم الحبس الانفرادي لسجن غانوت
باسم حلقة: مصر نجحت في أن تكون من أهم 10 واجهات سياحية بالعالم.. ونمو بنسبة 21%
بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال
وحشتيني يا بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيي ذكرى ٤٠ يوما على وفاة والدتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد تعلن انكسار الموجه الحارة في هذا الموعد

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بداية من اليوم تبدأ الكتل الهوائية تؤثر على حالة الطقس، وبداية من صباح الغد السبت سيكون هناك انكسار لتلك الموجة.

قيم درجات الحرارة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»  أن الأسبوع المقبل لن يشهد أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة حول القيم الصيفية المعتادة خلال تلك الفترة من العام.

 تأثير لمنخفض جوي

وأوضحت أنه بداية من الغد سيبدأ تأثير لمنخفض جوي ليس متعمق بشكل كبير ولكن تأثيره سيؤثر علينا ويزيل تأثير المرتفع الجوي، كما أن مصادر الكتل الهوائية على سطح الأرض ستتغير، وبالتالي ستكون درجات الحرارة المتوقعة بداية من الغد 35 و 36 درجة عظمى في القاهرة الكبرى.

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025

اجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفير محمود كارم: الاستثمار في الشباب يمثّل قوة لتجديد بنية حقوق الإنسان

ديارنا

مد معرض ديارنا للحرف اليدوية بديوان التضامن الاجتماعي حتي الإثنين

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

