التمثيل التجاري المصري في غانا ينظم يوم (Taste of Egypt) للترويج للمنتجات المصريو

قام مكتب التمثيل التجاري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين وحيش بالتنسيق مع السفارة المصرية في غانا – وبالتعاون مع سلسلة بالاس هايبر ماركت الغانية، بتنظيم يوم مخصص للمنتجات المصرية تحت عنوان “Taste of Egypt”.

وتعتبر سلسلة هايبرماركت بالاس ضمن اكبر سلاسل التجزئة في غانا، حيث تقوم بعرض كافة انواع المنتجات، كما انها تجذب الجاليات العربية بشكل خاص نظرا لتنوع المنتجات العربية بها.

وشهدت الفعالية إبرازًا مميزًا للتراث الفرعوني والاستفادة من الزخم العالمي المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم عرض المنتجات المصرية داخل الهايبر ماركت بأسلوب جذاب، إلى جانب تقديم نماذج لتذوق المأكولات المصرية للجمهور الغاني وزوار الفعالية.

وقد شارك في الفعالية السيد سفير جمهورية مصر العربية في غانا، إلى جانب عدد من السفراء العرب، حيث قاموا بجولة داخل أروقة الفعالية للتعرف على المنتجات المصرية المعروضة، كما تفاعلوا مع الزائرين من المواطنين الغانيين والجاليات العربية المتواجدة في أكرا، في إطار دعم انتشار المنتجات المصرية وتعزيز فرص نفاذها في السوق الغاني.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور المستمر الذي يقوم به التمثيل التجاري المصري لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتشجيع المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في السوق الغاني على المنتجات الغذائية عالية الجودة.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري“إن تنظيم فعالية Taste of Egypt في أكرا يأتي في إطار استراتيجية التمثيل التجاري المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية، والترويج للمنتجات المصرية عالية الجودة، وخاصة المنتجات الغذائية التي تحظى بطلب متزايد في السوق الغاني. واشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل نافذة مهمة لتعزيز الحضور المصري في غرب أفريقيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، بما يدعم جهود الدولة في زيادة التبادل التجاري وتنويع الأسواق التصديرية.

كما أوضح الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا بلغ 305 مليون دولار خلال عام 2024، منها 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا. كما بلغت صادرات مصر من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة إلى غانا نحو 2.4 مليون دولار خلال عام 2024.