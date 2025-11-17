قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد فني: فيلم السلم والثعبان كان هيحقق نجاحًا أكبر باسم مختلف
هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري المصري في غانا ينظم يوم (Taste of Egypt) للترويج للمنتجات المصريو

غانا
غانا
ولاء عبد الكريم

قام مكتب التمثيل التجاري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين وحيش بالتنسيق مع السفارة المصرية في غانا – وبالتعاون مع سلسلة بالاس هايبر ماركت الغانية، بتنظيم يوم مخصص للمنتجات المصرية تحت عنوان “Taste of Egypt”.

وتعتبر سلسلة هايبرماركت بالاس ضمن اكبر سلاسل التجزئة في غانا، حيث  تقوم بعرض كافة انواع المنتجات، كما انها تجذب الجاليات العربية بشكل خاص نظرا لتنوع المنتجات العربية بها.

وشهدت الفعالية إبرازًا مميزًا للتراث الفرعوني والاستفادة من الزخم العالمي المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم عرض المنتجات المصرية داخل الهايبر ماركت بأسلوب جذاب، إلى جانب تقديم نماذج لتذوق المأكولات المصرية للجمهور الغاني وزوار الفعالية.

وقد شارك في الفعالية السيد سفير جمهورية مصر العربية في غانا، إلى جانب عدد من السفراء العرب، حيث قاموا بجولة داخل أروقة الفعالية للتعرف على المنتجات المصرية المعروضة، كما تفاعلوا مع الزائرين من المواطنين الغانيين والجاليات العربية المتواجدة في أكرا، في إطار دعم انتشار المنتجات المصرية وتعزيز فرص نفاذها في السوق الغاني.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور المستمر الذي يقوم به التمثيل التجاري المصري لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتشجيع المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في السوق الغاني على المنتجات الغذائية عالية الجودة.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري“إن تنظيم فعالية Taste of Egypt في أكرا يأتي في إطار استراتيجية التمثيل التجاري المصري للتوسع في الأسواق الأفريقية، والترويج للمنتجات المصرية عالية الجودة، وخاصة المنتجات الغذائية التي تحظى بطلب متزايد في السوق الغاني. واشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل نافذة مهمة لتعزيز الحضور المصري في غرب أفريقيا، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، بما يدعم جهود الدولة في زيادة التبادل التجاري وتنويع الأسواق التصديرية.

كما أوضح الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا بلغ 305 مليون دولار خلال عام 2024، منها 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا. كما بلغت صادرات مصر من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة إلى غانا نحو 2.4 مليون دولار خلال عام 2024.

المنتجات المصرية غانا المتحف المصري الكبير الفرعوني الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

حريق

حريق يلتهم محلا بمنطقة عين شمس بدون إصابات

ترشيحاتنا

مينا ماهر

مينا ماهر للراحل محمد صبري: بحبك يا كونت ودايماً فاكرك وقصاد عينى

خوان بيزيرا

الدردير يشيد بـ خوان بيزيرا:مش فاهم لحد دلوقتي إزاي ده مراحش منتخب البرازيل

تريزيجيه

تريزيجيه: لحد دلوقتي بفضل مستني أسمع اسمي في قائمة المنتخب

بالصور

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة

بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. 10 صور ملفتة لأسماء جلال

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد