توقعات بنمو مبيعات العقارات الفندقية بالمدن السياحية

ولاء عبد الكريم

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين ان هناك طلبا متزايدا على العقار الفندقي في مختلف المدن السياحية نتيجة لزيادة اعداد السياحة الوافدة لمصر خاصة في منطقة غرب القاهرة و القاهرة الكبرى بشكل عام في ظل افتتاح المشروعات السياحية المتنوعة من المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات و القاهرة التاريخية و منطقة وسط البلد .

وأوضح المهندس داكر عبداللاه أن ظهور نمط جديد من الاستثمار العقاري بخلاف السكني والتجاري و الإداري وهو السكن الفندقي وإنشاء وحدات سكنية فندقية بضوابط معينة مما يفتح المجال للتوسع في هذا النمط من العقارات .

و أضاف أن وزير السياحة و الاثار  شريف فتحي أصدر مؤخرا قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.

ويُقصد بهذا النمط العقاري كل وحدات فندقية موجودة بمباني مستقلة بها، ولا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية سواء شقة أو استديو ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُعد لاستقبال المصريين أو الأجانب.


وذكر داكر عبد اللاه أن هذا القرار  يهدف لإضافة نمط جديد ضمن منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات، وذلك في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وقانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وكذلك استكمالًا للقرار الوزاري الصادر في مارس 2025 والذي تضمن شروط وضوابط ترخيص الوحدات التي تتكون من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى.

ونوه بأن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على رواج القطاع العقاري و تنشيط حركة البيع بسوق العقارات و لذلك يجب عقد اجتماع بين وزارة السياحة و اتحاد مقاولي التشيد والبناء لتوضيح الضوابط و التيسيرات بهذا الشأن و الاتفاق على رؤية واحدة لإنشاء هذا النمط العقاري بالتنسيق أيضا مع المطورين العقاريين .

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة الترويج لهذا النمط العقاري داخليا وخارجيا لجذب مستثمرين جدد في هذا النمط العقاري الذي يحقق عوائد ربحية متميزة .

وزير السياحة مبيعات العقارات السياحة استثمار التطوير العقاري المشروعات السياحية

