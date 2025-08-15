أستاذ علوم بيئية: البحث العلمي يمثل العقل المفكر

قال الدكتور هشام القصاص أستاذ العلوم البيئية وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة عين شمس إن البحث العلمي يمثل العقل المفكر الذي يوجه كافة الجهود الأخرى سواء الحكومية أو المجتمعية لتكون أكثر كفاءة وتأثرا.

وأضاف عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة عين شمس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحنا مصري» والمذاع عبر الفضائية المصرية أن أول الأمور التي يقوم بها البحث العلمي هي الرصد والتحليل ووضع خرائط المخاطر، فضلا عن إنشاء خريطة المخاطر الحرارية لمصر، موضحا أننا نحصل على الخرائط الخاصة بنا من الغرب والجامعات الأخرى والمنظمات الدولية.

إنشاء خريطة المخاطر الحرارية

وأكد على ضرورة إنشاء خريطة المخاطر الحرارية لمصر بدلاً من الاعتماد على بيانات عالمية، ويمكن للباحثين المصريين تطوير نماذج محلية دقيقة تحدد الجذر الحرارية داخل المدن المصرية.