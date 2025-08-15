لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوان

قال العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي وخبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات إن فكرة إدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي أو منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فكرة متواجدة منذ فترة، ولكن على لسان وزير الخارجية الأمريكي ذكر أن الحكومة الأمريكية في صدد الشروع في ذلك.

وأضاف الخبير العسكري خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «صباحنا مصري» والمذاع عبر القناة الفضائية المصرية أن هناك صراع خفي بين الديمقراطيين والجمهوريين، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السلطة وجميع قراراته مخالفة لما كان يتخذها الرئيس الأمريكي السابق چو بايدن.

لعبة سياسية واضحة

أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول خلال الدعاية الانتخابية تسليط الضوء على «الهرتلة السياسية»، لافتا إلى أن الإخوان لعبة سياسية واضحة ورأس حربة.