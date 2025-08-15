الأمم المتحدة: قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية غير قانوني

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

خطة إسرائيل تهدد الفلسطينيين

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن خطة إسرائيل تهدد الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك وهي جريمة حرب.

فكرة الدولة الفلسطينية

كما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها.

فرض السيادة الإسرائيلية

ووجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز.

أمريكا ودعم إسرائيل

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت برئيس يدعم إسرائيل مثل الرئيس الحالة دونالد ترامب.