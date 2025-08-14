الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى التراجع عن خططها الاستيطانية الجديدة

حثّ متحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات رسمية، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها الأخير المتعلق بالتوسع الاستيطاني، مؤكدًا أن المضي في هذا المسار من شأنه أن يُقوّض بشكل خطير فرص تحقيق حل الدولتين، الذي يُعد أساسًا لأي تسوية سياسية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

القرار الإسرائيلي يهدد جهود السلام الإقليمي والدولي

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، عن المتحدث الأممي قوله إن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة تتعارض مع القانون الدولي، وتُعرّض الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف مفاوضات السلام إلى خطر الفشل، مشددًا على أن المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، وتُعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام الشامل.