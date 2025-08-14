إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بمصر الجديدة

أصيب 4 اشخاص جراء حريق شقة بمصر الجديدة، فيما نجحت الحماية المدنية في القاهرة في السيطرة على حريق الشقة قبل امتداده لباقي الوحدات السكنية.

إصابة 4 أشخاص في حريق شقة بمصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لموقع الحريق وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.