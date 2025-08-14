قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

حادث طريق الواحات
حادث طريق الواحات
أحمد مهدي

كشفت مصادر عن تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات في واقعة مطاردة سيارة على طريق الواحات في أكتوبر.

مطاردة فتاة وصديقاتها على طريق الواحات

حيث أشارت المصادر إلى أن قائدة السيارة بالغة من العمر 26 سنة طالبة أصيبت بكدمات وسحجات متوسطة إلى شديدة بالقدمين واليدين، والثانية التي كانت بجوارها فتاة بالغة من العمر 22 سنة، مصابة بجروح قطعية في الرقبة والوجه وتستلزم تدخل جراحي تجميلي بسبب زجاج السيارة، والثالثة بالغة من العمر 23 عاما كانت متواجدة بالخلف بها إصابات وكدمات طفيفة.

وجرى نقل الثلاث فتيات إلى المستشفى وخروجهم جميعا بعد تلقي العلاج اللازم كما تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على مقطع فيديو للحادث ومقاطع فيديو كاميرات المرور على طريق الواحات لكشف ملابسات الواقعة.

عقب ساعات قليلة من تداول الفيديو نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط طالبين متورطين في واقعة مطاردة فتاة على طريق الواحات، والتي أسفرت عن حادث اصطدام سيارتها وإصابتها وصديقتها.

وكشفت التحريات عن هوية المتهمين من خلال كل تتبع أرقام لوحات السيارات حيث تم ضبط ٢ منهم أحدهما طالب بكلية الطب والثاني طالب بكلية السياسة والعلوم الاقتصادية، ثم جرى ضبط الثالث بعدها.

فيما فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة مقطع فيديو لسيارة تقودها فتاة تصطدم بسيارة نقل على طريق الواحات بعد مطاردتها من سيارات أخرى، وذلك بعد تداول الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان “بلاغ لوزارة الداخلية” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن تعرض سيارة ملاكي لاصطدام بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق ومصور الفيديو يعلق: "البت عملت حادثة خلوها عملت حادثة" مشيرا إلى مطاردة عدة سيارات للسيارة التي تقودها الفتاة ما أدى لاصطدامها بالنقل على جانب الطريق ثم فرارهم من موقع الحادث.

