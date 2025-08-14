قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
ليبرمان: هدف حكومة نتنياهو ليس احتلال غزة بل السيطرة على الجيش
سيولة مرورية في شوراع القاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم

الفنان كمال أبو رية
الفنان كمال أبو رية
كتب محمد عبدالله :

نجا الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من الموت بعد اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى يقودها موظف في منطقة كرداسة شمال الجيزة وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة 

بداية الواقعة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في كرداسة بالجيزة.

تحرك الأجهزة الأمنية 

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارة موظف مع سيارة أخرى خاصة بالفنان كمال أبو رية ومدير أعماله.

سبب الحادثة 

تم رفع حطام الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأخرى مما تسبب في اصطدامه بسيارة الفنان ولم ينتج عن الحادث إصابات.

تحريات الأجهزة الأمنية 

وأكدت التحريات أن الطرفين حررا محضرًا بالتصالح في قسم شرطة كرداسة، لتنتهي الواقعة وديًا، وواصلت الأجهزة الأمنية مراجعة كاميرات المراقبة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

تصالح الفنان مع قائد السيارة 

تصالح الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله ماجد إسلام مع قائد السيارة المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أمام فندق الواحة بمنطقة كرداسة (المسامح كريم ) بعد أن فقد الموظف بالمعاش السيطرة على مركبته واصطدم بسيارة الفنان من الخلف، ما أدى إلى تلفيات بالسيارتين دون إصابات
 

ينص قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف بقانون اوبرا وكريم على أن: كل من يقود سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بتوقيع عقوبة تتمثل في الغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، وذلك لمخالفة أحكام القانون.

عقوبات المخالفين

ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ- قاد سيارة لاداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

ووفقا لنص المادة 17 والتى تنص على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9)، و(10)، و(12) من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.

الالتزام باداء الخدمة

وتضمن القانون المادة التاسعة، مراعاة حرمة الحياه الخاصة التي يكفلها الدستور، وتلتزم الشركات المرخص لها باتاحة او بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى.

الفنان كمال أبو رية الفنان كمال أبو رية تصادم الفنان كمال أبو رية حادثة سيارة الفنان كمال أبو رية يتصالح الفنان كمال أبو رية ينجوالفنان كمال أبو رية أعمال الفنان كمال أبو رية أعمال فنية الفنان كمال أبو رية ينجو من الموت الفنان كمال أبو رية مدير أعمالة الفنان كمال أبو رية كرداسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو

أحمد عبدالقادر

قرار نهائي من خوسيه ريبيرو بشأن أحمد عبدالقادر

أحمد نبيل كوكا

خطوة واحده تفصل الأهلي عن تجديد عقد أحمد نبيل كوكا

بالصور

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد