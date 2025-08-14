القبض على طالبين متورطين في مطاردة فتاة على طريق الواحات

عقب ساعات قليلة من تداول الفيديو نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط طالبين متورطين في واقعة مطاردة فتاة على طريق الواحات، والتي أسفرت عن حادث اصطدام سيارتها وإصابتها وصديقتها.

وكشفت التحريات عن هوية المتهمين من خلا كل تتبع أرقام لوحات السيارات حيث تم ضبط ٢ منهم أحدهما طالب بكلية الطب والثاني طالب بكلية السياسة والعلوم الاقتصادية.

وتناقش مباحث الجيزة المتهمان للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما كشف التقرير الطبي للفتاتين المصابتين عن إصابة الفتاة الأولى وتدعى رنا إبراهيم تبلغ 26 سنة طالبة بمعهد الألسن، بإصابتها بسحجات وكدمات بالقدمين والفخذ، وكذلك إصابة الفتاة الثانية وتدعى نزال يوسف تبلغ 21 سنة، طالبة بمعهد نظم ومعلومات، بجرح قطعي بالجبهة، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج والتدخل الجراحي.