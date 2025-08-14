حشيش بورق سوليفان.. تأييد المشدد 5سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار وليد أنور ابراهيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمد حسام وكيل النيابة وأمانة سر محمد فاروق تاجر حشيش بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.



كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات السرية التى أجراها العقيد عمرو على إبراهيم رئيس قسم مكافحة المخدرات بالشرقية دلت على أن المتهم «مصطفى .و .ع» يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة ويتخذ من شخصه ومسكنه بدائرة مركز الزقازيق مكانا لإخفائها وبعرض الأمر على النيابة العامة المختصة أذنت له أو من يندبه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وعقب صدور الأذن تلقى الضابط معلومة من أحد مصادره السرية بتواجد المتهم بطريق المشروع الواصل بين كفر جاويش إلى كفر جمعه من ناحية كفر جاويش دائرة مركز شرطة الزقازيق حائزا كمية من المواد المخدرة فانتقل من فوره ورفقته قوة من الشرطة السرية إلى حيث أخبره مصدره السرى.

وبالوصول أبصر المتهم ممسكا كيس بلاستيكى أسود اللون فأسرع بضبطه وما يحوزه وبتفتيش الكيس البلاستيكى عثر بداخله على 4 قطع من مادة بنية اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر وعثر على 8 قطع صغيرة للحشيش لفت كل منها بورق مفضض.

وبالطعن على الحكم قضت المحكمة برفض طعن تاجر مخدرات ضبط بحوزته على 12 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.