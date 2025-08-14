استمرار الدعاية لـ 10مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ 5محافظات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
أخبار البلد

لليوم الثالث.. استمرار الدعاية لـ 10 مرشحين بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ 5 محافظات
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، استمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين العشرة الذين يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في 5 محافظات لليوم الثالث على التوالي على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات الى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى اليوم الخميس.

وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 10 ايام اعتباراً من 15 إلي 24 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي للإعادة في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 24 أغسطس، وتبدأ عملية الاقتراع في الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، وينطلق تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، علي أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدا أن هناك 5 محافظات ستجرى بها جولة الإعادة، وفي هذا التقرير نوضح تلك المحافظات والمترشحين بها وميعاد إجراء الانتخابات.

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، والتي وصلت نحو 69 مليونا و333 ألفا و138 ناخبًا، وأن عدد الذين الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ  11 مليون و321 ألف و70 صوتا من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 11 مليون و837 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال حديثة بمؤتمر الهية الوطنية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المحكمة الإدارية العليا

