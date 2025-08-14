حوله لكوم رماد..قرار عاجل ضد شاب أشعل النار في كوافير زوجة والده

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بإضرام النيران داخل محل كوافير انتقامًا من زوجة والده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب متهم بإضرام النيران داخل محل كوافير انتقامًا من زوجة والده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

طالب يشعل النار في كوافير زوجة أبيه بالطالبية

تلقى المقدم عبدالحميد مرسي، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتضرر صاحبة محل كوافير من قيام نجل زوجها بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة حارقة داخل المحل أثناء وجودها به، ما تسبب في احتراق جزء بسيط من المكان، قبل أن يتمكن العمال والأهالي من السيطرة على النيران.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مبررا فعلته بطرد زوجة والده له، وافتعالها مشاكل دائمة بينه وبين والده.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

