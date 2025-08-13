نجاة كمال أبو رية ومدير أعماله من حادث مروع بالجيزة

نجا الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من الموت بعد اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى يقودها موظف في منطقة كرداسة شمال الجيزة.

نجاة الفنان كمال أبو رية ومدير أعماله من حادث مروع بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في كرداسة بالجيزة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارة موظف مع سيارة أخرى خاصة بالفنان كمال أبو رية ومدير أعماله.

تم رفع حطام الحادث وتبين اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الأخرى مما تسبب في اصطدامه بسيارة الفنان ولم ينتج عن الحادث إصابات.