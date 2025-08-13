بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالسلاح الأبيض وكلب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام جيرانها بالتهجم على مسكنها مستخدمين سلاح أبيض وكلب بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول أغسطس نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بين طرف أول عامل ، زوجته، وطرف ثانِ: شخصان جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب لهو الأطفال ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب دون إحداث إصابات ، وقام الطرف الثانى باستخدام كلب لترهيب الطرف الأول.

وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى الكلب المستخدم فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.