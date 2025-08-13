الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة مينى باص وبرفقته آخرون بإيقافه بالسيارة خاصته حال سيره بالطريق الدولى اتجاه الإسكندرية ، والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته.

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولى

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة مينى باص، وبرفقته 3 آخرون، لقيامهم باستيقافه حال سيره بالسيارة خاصته بالطريق الدولى اتجاه الإسكندرية، والتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص – مقيمون بمحافظة الإسكندرية) والسيارة المينى باص "سارية التراخيص" .

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم على أولوية المرور ، وقيامهم بإحداث التلفيات المشار إليها باستخدام قطع حديدية "قاموا بالتخلص منها بإلقائها بالطريق العام".

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.