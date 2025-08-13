القبض على أجنبيتين تمارسان الأعمال المنافية للآداب داخل شقة بالتجمع الأول

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سيدتين أجنبتين لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة الجديدة.

القبض على اجنبيتان يمارسان الاعمال المنافية للاداب داخل شقة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "تحملان جنسية دول أجنبية") بإدارة مسكن إحداهن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبصحبتهما (أحد الأشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

