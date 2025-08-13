قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة 12 متهما بقتل شخص والشروع فى قتل آخرين بطوخ إلى أكتوبر المقبل

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها  الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي، وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، تأجيل محاكمة 12 متهما، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر 2025 لحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته كطلب للدفاع.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 26756 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3355 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد أ ر"، 29 سنة، مندوب مبيعات، و"محمود أ ر"، 22 سنة، فني كاميرات، ومنال ع ع"، 59 سنة، ربة منزل، و"أكرم ر ا"، هارب، و"محمد أ ر"، هارب، و"كريم أ ر"، هارب، "أية ي ع"، محبوسة، و"حازم م ع"، محبوس، و"أنوار ف أ"، مخلي سبيلها، و"خالد م ع"، محبوس، بائع ملابس، و"صالحة م م"، مخلي سبيلها، و"وليد م ع"، 21 سنة، عامل، لأنهم في يوم 3 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، المتهمين من الأول حتي السابعة، قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامه قبل المجني عليهم حازم محمود عبد الرحمن مظهر، وأنوار فرج أحمد عويس، خالد محمد عبد الرحمن عبد المعبود مظهر، صالحة مصطفى متولى مصطفى، وليد محمد عبد الرحمن مظهر، والقاطنين بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق إذى مادى ومعنوي بهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء وأدوات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أنه وقع بناء على تلك الجريمة جناية القتل العمد محل الوصف التالي هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا المجني عليه محمود محمد عبد الرحمن عبد المعبود، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنه على إثر مشادة وقتية فيما بينهم قاموا بالتعدي عليه باستخدام أدوات مما تستخدم للتعدي على الأشخاص "ماسورة حديدة شوم، طوب، فأس"، بأن انهال عليه المتهم الأول بالضرب مستخدما أداة " ماسورة حديدية" فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

أنا زوجة ثانية وزوجى رافض الإنجاب مني فماذا أفعل ؟.. أمين الفتوى يجيب

الغضب

أمين الفتوى: اللطم على الوجه حرام شرعًا والنبي أوصى بعدم الغضب

الشيخ خالد الجندي

هل الممسوس من الجن يعلم الغيب؟ خالد الجندي يجيب

بالصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها

الغضب من أبسط المواقف.. الأسباب النفسية تكشف لأول مرة
الغضب من أبسط المواقف.. الأسباب النفسية تكشف لأول مرة
الغضب من أبسط المواقف.. الأسباب النفسية تكشف لأول مرة

أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..
افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..
افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد