عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى هبة طارق لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

ورد عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة).

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.