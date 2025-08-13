القبض على سائق توك توك صدم فتاة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك "بالإصطدام بفتاة بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بالإسكندرية) .

وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ 9 /الجارى حال سيره بطريق المحمودية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمركبة "التوك توك" قام بالإصطدام بإحدى الفتيات حال عبورها الطريق دون قصد ، وقام بنقلها فى الحال إلى أحد المستشفيات لعلاجها ، وبسؤال المصابة أيدت ذلك وأفادت بتصالحهما وعدم تحريرها محضراً بالواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.