قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
الحكومة: نستقطب أحد أكبر الشركات العاملة بمجال صناعة السيارات الكهربائية
مسؤول في البرلمان الدولي: أخشى على المفتي من الذكاء الاصطناعي
مدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
مدبولي لصدى البلد: ضوابط لضمان وصول سيارات ذوي الهمم للمستحق الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين.. الداخلية تكشف الحقيقة
كريم ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء بقيام إحدى السيدات بالطرق على أبواب شقق أحد العقارات بالجيزة وبحوزتها "سكين" بهدف إلحاق الأذى بالسكان.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مقيمة بذات العقار محل الشكوى، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 6 الجارى حال تواجدها أمام باب الشقة محل سكنها للقيام بأعمال النظافة فوجئت بغلق باب الشقة بفعل تيار الهواء فقامت بإستعارة "سكين" من إحدى جيرانها (ربة منزل – مقيمة بذات العقار) لمحاولة فتح باب شقتها إلا أنها فشلت فقامت بالطرق على أبواب بعض الشقق بالعقار لطلب المساعدة ، ورجحت قيام إحدى سكان العقار ببث ذلك المقطع المشار إليه اعتقادا منها محاولتها إيذاءهم، وبسؤال جارتها المشار إليها أيدت ما سبق.

https://youtu.be/0kVAzP_nkr8

سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها سكين الأجهزة الأمنية ى أبواب شقق أحد العقارات بالجيزة وبحوزتها سكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مفتي الجمهورية يؤكد دعمه للمركز الثقافي في لندن خلال مؤتمر الإفتاء العاشر

جانب من الورشة

ورشة بمؤتمر الإفتاء الدولي العاشر تناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحضير الفتوى وضوابط استخدامه

شروط عقد الزواج

هل يحق للزوج الامتناع عن تنفيذ شرط في عقد الزواج؟.. عطية لاشين يجيب

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.
طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية.

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد