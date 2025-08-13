نصبوا على مواطنين.. الداخلية تغلق 10 شركات إلحاق عمالة بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 10 شركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الشرقية بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وبحوزتهم (جوازات السفر – تأشيرات وطلبات التوظيف - إقرارات وعقود إتفاق عمل بالخارج وهمية - إعلانات خاصة بالشركات – أكلاشيهات خاصة بالشركات – 11 هاتف محمول و 5 أجهزة حاسب آلى "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.