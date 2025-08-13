بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية من (القائم على النشر – مقيم بالجيزة)، بتضرره من قائد السيارة الأجرة لقيامه بالتعدى عليه بالسب حال إستقلاله السيارة ورفقته زوجته ، وذلك لإعتراضه على محاولة السائق زيادة الأجرة المقررة.

تم ضبط السيارة وقائدها (عامل – مقيم بمركز شرطة المنصورة بالدقهلية) ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .