برلمان

موعد بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة لمستأجري عقارات الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، تلقي طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك تنفيذا لأحكام القانون الجديد الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وتتيح الوزارة تقديم الطلبات إما من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة بعد إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب، أو عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي للوحدات المؤجرة، وفقاً للمادة (8) من القانون.

المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.

- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له.

- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:

تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:

• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.  

وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

آلية الإخلاء وفق القانون الجديد

حدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك استرداد الوحدة المؤجرة:

إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن.

وفي كلتا الحالتين يمكن للمالك التوجه للمحكمة المختصة لطلب الإخلاء الفوري، مما يقلل مدة التقاضي.

الجدول الزمني للإخلاء التدريجي

الوحدات السكنية: انتهاء العقود في 5 أغسطس 2032.

الوحدات غير السكنية: انتهاء العقود في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.

القيمة الإيجارية الجديدة (اعتبارا من سبتمبر 2025)

250 جنيهًا إيجار رمزي لمدة 3 أشهر (من 1 سبتمبر 2025).

تحديد الإيجار حسب الموقع

1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة.

400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة.

250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية.

وزارة الإسكان المستأجرين قانون الإيجار القديم مشروعات الإسكان الجديدة المالك والمستأجر

