لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار بغزة
برلمان

تحرك برلماني لمواجهة مصانع الأسمدة المغشوشة.. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف
  • برلماني: الأسمدة المغشوشة تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجية
  • نائب: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعة

تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، بشأن مواجهة مصانع لإنتاج الأسمدة المغشوشة.


وذلك بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الجيزة يدير مصنعًا بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، وبحوزته أكثر من 342 طنًا من المواد الخام المغشوشة ومجهولة المصدر.

في هذا الصدد، حذر عدد من النواب من هذه المصانع ، مؤكدين أنها تؤثر على انتاجية المحاصيل ، وتتسبب في تلفها.

بداية ، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج الأسمدة المغشوشة، يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، إلى جانب أنها تكبد المزارعين خسائر فادحة نتيجة تلف المحاصيل وضعف الإنتاجية.

وأشار "الشوربجي" في تصريح لموقع "صدى البلد " إلى ضرورة رفع وعي المزارعين، من خلال تدريبهم على كيفية التفرقة بين المنتج السليم والمغشوش، مع إطلاق حملات إعلامية تحذر من خطورة الأسمدة المغشوشة على الصحة والإنتاج.

وشدد عضو النواب على ضرورة تشديد الرقابة وتنفيذ القانون الذي يفرض عقوبات بالغة لمواجهة المخالفين وحماية للصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أكد النائب، مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بذلت جهودا حثيثة لتوفير المبيدات اللازمة للفلاحين لعمليات الزراعة، من أجل زيادة إنتاجية المحاصيل ومنع إصابتها بأى أمراض أو آفات، إلا أن ظهور هذه المصانع غير المرخصة تضرب بجهود الدولة عرض الحائط .

وأوضح "ملك" في تصريح لموقع "صدى البلد" إلى ضرورة إطلاق حملات دورية لمنع تسرب الأسمدة المغشوشة للسوق، إلى ضرورة رفع وعي المزارعين  لرفع جودة المحاصيل وحماية الصحة العامة والبيئة.

خالد طنطاوي طنطاوى مصانع مجلس النواب أسمدة مغشوشة

