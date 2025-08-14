تموين البحيرة: ضبط 2 طن أسمدة مدعومة قبل بيعها في السوق السوداء

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمصانع غير المرخصة، لمواجهة الغش التجاري وضبط السلع المدعمة ومجهولة المصدر، والتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة لحماية حقوق المواطنين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن بمركز وادي النطرون، تم ضبط 40 شيكارة سماد مدعم بإجمالي 2 طن، خاص بالجمعية الزراعية ا ومحظور تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر ذبح لحوم خارج المجازر وعرض لحوم مكشوفة، و لعدم الإعلان عن أسعار السلع.

وبمركزي الرحمانية وشبراخيت، تم ضبط 16 مخبزًا لإنتاج خبزًا ناقص الوزن، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.