تكريم أبطال المشروع القومي للموهبة بعد تتويجهم بكأس بطولة منطقة البحيرة للمصارعة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الدعم المتواصل للمواهب الرياضية الشابة، و إنها تواصل المحافظة جهودها في اكتشاف وصقل مواهب أبطال المستقبل وتعزيز دور الرياضة كأحد أهم ركائز بناء الإنسان وتنمية قدراته.

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة برئاسة علاء الجزار احتفالية بمركز الحرية للتنمية الشبابية بمدينة دمنهور، لتكريم لاعبي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، عقب فوزهم بالمركز الأول وحصدهم كأس بطولة منطقة البحيرة للمصارعة.

وقد شهدت الاحتفالية حضور قيادات رياضية وتنفيذية بارزة، عبّروا خلالها عن تقديرهم للأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، وما يعكسه من التزام وجهد متواصل، مؤكدين أن هذا الإنجاز هو خطوة واعدة نحو منصات التتويج المحلية والدولية.

وتعكس هذه الجهود حرص القيادة السياسية على دعم الأبطال الواعدين وصقل مهاراتهم، ليكونوا واجهة مشرفة لمصر في مختلف المحافل، وذلك إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل الرياضة المصرية.